Imbersago, panchina con vista… colza per ammirare lo spettacolo dei campi gialli

Il Comune ha riposizionato una panchina per permettere di godere dello spettacolo sui campi gialli di colza

Il sindaco: “E’ uno spettacolo incantevole che meritava di essere valorizzato. Grazie a chi ancora coltiva con impegno e passione la terra”

IMBERSAGO – Una panchina con vista sui campi colza per dare la possibilità, a chi si trova a passeggiare per il paese, di immergersi nell’incantevole e ampio panorama giallo che contraddistingue, da alcune settimane, Imbersago.

L’amministrazione comunale di Imbersago ha deciso di posizionare una panchina in via Adda, poco dopo l’intersezione con la Sp 56, per permettere di ammirare, comodamente seduti, l’incantevole paesaggio dei campi coltivati a colza, che in queste settimane, complice la fioritura, si sono colorati con un giallo che rapisce occhi e cuore. Un’immagine suggestiva resa ancora più forte dallo sfondo, dove si ergono, statuarie, le Grigne e il Resegone.

“Abbiamo deciso di riposizionare la panchina, spostandola da dove era prima proprio per valorizzare questo scenario inedito – spiega il sindaco Fabio Vergani -. Bisogna sicuramente ringraziare chi coltiva con passione e impegno questi campi mantenendoli in ordine, curati e produttivi”. Regalando anche a ciascuno di noi, uno scorcio davvero romantico.