Imbersago, #pensieri alla finestra: ecco l’iniziativa per raccontare la ‘quarantena’

La proposta: realizzare un barattolo dei pensieri raccontando i propri pensieri alla finestra

IMBERSAGO – Un barattolo di pensieri dove inserire le proprie riflessioni per fare memoria di questi giorni di quarantena. L’amministrazione comunale ha lanciato l’iniziativa #pensieri alla finestra, ovvero scritti, disegni, poesie, citazioni di adulti, bambini e anziani per immortalare questi giorni in cui siamo obbligati a restare a casa. “Il periodo che stiamo vivendo ci vede ritirati nelle nostre case e sta facendo sperimentare a tanti di noi momenti di solitudine e purtroppo spesso di sconforto – precisa il sindaco Fabio Vergani – . L’Amministrazione comunale propone di realizzare “un barattolo dei pensieri”, in cui inserire le nostre riflessioni sotto forma di elaborato scritto, disegno, poesia, citazione e tutto ciò che l’istinto ci suggerisce, che costituiranno una memoria storica di questo periodo e di come gli imbersaghesi lo hanno vissuto”.

“Siamo fermi, a casa, e dobbiamo fare i conti con il tempo, qualcosa di cui abbiamo perso il valore. Sappiamo ancora cosa farcene? Questa situazione, nella quale tutti devono rispettare regole di responsabilità condivisa, nella quale spesso dobbiamo impiegare il tempo in maniera diversa rispetto a quello che eravamo abituati a fare, nella quale ognuno di noi dipende anche dalla consapevolezza dell’altro, muove dentro ciascuno emozioni e pensieri contrastanti su noi stessi, sul futuro e sulla nostra società. Per dare libero sfogo ai nostri sentimenti, servono solo un “barattolo” (vero o virtuale) in cui inserire lo scritto o l’opera di ciascuno e la voglia di raccontare i #pensieriallafinestra di grandi e piccoli. Scrivete, disegnate e poi inviate le vostre riflessioni alla seguente mail: lavelli@comune.imbersago.lc.it. #pensieriallafinestra