Imbersago, stasera torna la lucciolata in compagnia

Appuntamento questa sera, venerdì 6 giugno, in piazza Garibaldi
Alla ricerca di lucciole con la guida ambientale Alice Caciorgna
IMBERSAGO – Venerdì 6 giugno torna a Imbersago un’esperienza speciale dedicata a bambini e famiglie: la ricerca delle lucciole insieme alla guida ambientale Alice Caciorgna, che aiuterà i bambini a riconoscere i suoni degli animali che popolano i nostri boschi.
La lucciolata, promossa dall’Amministrazione comunale, partirà da piazza Garibaldi alle 21. Durante il percorso sono previsti giochi e intrattenimenti per i più piccoli.
E’ consigliato un abbigliamento comodo adatto a una breve gita nel bosco, portare una torcia e un telo per sedersi a terra.