Imbersago, stilato il calendario di interventi del Comitato ecologico

Riunione operativa l’altra sera in Municipio a Imbersago

Stilato il calendario di attività del Comitato ecologico

IMBERSAGO – Riunione operativa l’altra sera in Municipio a Imbersago per il comitato ecologico, il gruppo di volontari noto per l’impegno e la passione profusa in ambito ambientale. La serata, servita anche per registrare il ritorno in forze di alcuni volontari, ha fornito l’occasione per stilare il calendario dei prossimi interventi.

Si comincia l’8 marzo con la giornata ecologica di pulizia generale del paese, si continua il 5 aprile con il focus sul sentiero Pisciola, via Dei Ronchi e via Dei Giardini e si continuerà il 3 maggio con la zona compresa tra i parcheggi della Madonna del Bosco e il sentiero Papa Giovanni. Il 7 giugno largo alla zona di via Dei Mulini – Adda alzaia tratto sud del traghetto, il 5 luglio lungo l’Adda alzaia tratto nord traghetto. Si tornerà al lavoro dopo la pausa estiva il 6 settembre con l’intervento al laghetto Praela mentre il 4 ottobre si lavorerà nella zona del bosco di via Castelbarco e via Ruschetta. Infine l’8 novembre è prevista una pulizia generale delle foglie. Confermata anche la collaborazione con i Green Boys di Brivio, che prenderanno parte a tutte le domeniche ecologiche imbersaghesi.