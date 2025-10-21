Imbersago. Terminati i lavori per la dismissione del depuratore

E’ stato completato anche il collettamento dei reflui all’impianto di Calco, in località Toffo

L’intervento ha reso possibile l’ottimizzazione del servizio e la riduzione dei consumi energetici

IMBERSAGO – Sono terminati i lavori, realizzati da Lario Reti Holding, per la dismissione del depuratore di Imbersago, iniziati a febbraio 2024. Con la chiusura dell’impianto, ormai tecnologicamente obsoleto, i reflui sono stati convogliati al depuratore di Calco, in località Toffo, che grazie agli interventi di ampliamento effettuati tra il 2016 e il 2018 dispone di una capacità sufficiente a trattare anche l’apporto aggiuntivo.

Tra le opere a completamento del progetto, sono state realizzate due nuove stazioni di sollevamento e adeguata una terza già esistente, con la posa di 2 km di collettori di grande diametro necessari per il convogliamento dei reflui.

“L’area un tempo occupata dal depuratore di Imbersago è stata quasi completamente smantellata, ad eccezione di una vasca di equalizzazione, ora riconvertita in vasca per l’accumulo di acqua piovana, indispensabile per gestire i picchi di afflusso al depuratore di Calco durante eventi temporaleschi estremi” spiegano da Lario Reti Holding.

Le altre aree, situate all’interno del Parco dell’Adda Nord, sono state riconvertite a verde pubblico. L’intervento, del valore di circa 2,7 milioni di euro, fa parte di un progetto più ampio di razionalizzazione dei depuratori, volto a superare l’eccessiva frammentazione degli impianti e a garantire una qualità sempre più elevata delle acque trattate, oltre a ottimizzare il servizio e ridurre i consumi energetici.