Imbersago, torna il palio dei colori: il 20 giugno in piazza la terza edizione

La manifestazione è promossa in memoria di Franco Perego

In programma un pomeriggio di giochi e divertimento in piazza Garibaldi

IMBERSAGO- Ping pong, tiri a canestro, calcio balilla, tiro con la fune e calci di rigore. E poi giochi d’acqua, scopa d’api e gioco dell’oca. Sono alcune delle proposte delle attività che animeranno il palio dei colori, manifestazione promossa per il terzo anno consecutivo dalle associazioni imbersaghesi per proporre all’intera comunità un pomeriggio leggero e divertente.

L’appuntamento è per domenica 20 giugno dalle 15 alle 19 in piazza Garibaldi. La manifestazione è promossa in memoria di Franco Perego, storico presidente del Circolo Arci Libertà, ideatore del palio dei colori, prematuramente scomparso pochi giorni dopo la prima edizione del palio dei colori.

Sua l’intuizione di dare vita a un evento corale coinvolgendo tutte le associazioni e i volontari del paese, per regalare una giornata di sorrisi, gioia e divertimento, con giochi semplici e intuitivi.