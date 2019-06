Imbersago, torna Imberfood e poi la festa di San Paolo

IMBERSAGO – E’ un fine settimana importante, ricco di eventi, il prossimo a Imbersago. Si terrà infatti venerdì 28 giugno dalle 18 la terza edizione di Imberfood, il festival dei mille sapori originariamente previsto per sabato scorso e annullato a causa del maltempo. L’appuntamento con la musica, il buon cibo di strada e il sano divertimento è stato rimandato a venerdì, quando a partire dalle 18 piazza Garibaldi si colorerà di mille sapori, con cibo di strada e musica. Sono previsti eventi per tutte le fasce di età. Ci sarà la musica con gli Abilenia e dalle 21 il concerto dei BlascoLiga. Sabato invece appuntamento sempre in piazza con la festa di San Paolo. Dopo la messa celebrata in piazza alle 20.30, è prevista la processione con la statua di San Paolo e poi la festa. Domenica 30 giugno sempre piazza Garibaldi farà da palcoscenico a “Fuochi”, spettacolo teatrale del Teatro dell’Orsa, inserito all’interno della rassegna provinciale “I luoghi dell’Adda 2019”. (in caso di maltempo, si terrà presso la Mediateca comunale). Lo spettacolo di e con Monica Morini, vede al pianoforte Claudia Catellani, mentre l’ideazione e la realizzazione grafica e visiva sono di Michele Ferri, con la collaborazione di Annamaria Gozzi. Regia Bernardino Bonzani. In occasione della serata è prevista l’apertura straordinaria della pinacoteca del Premio “Morlotti-Imbersago” all’interno del Municipio.