Imbersago, ultimo lotto del marciapiede di via Copernico: iniziati i lavori

Istituito un senso unico alternato lungo la via per permettere i lavori

L’intervento durerà fino al 12 febbraio

IMBERSAGO – Sono iniziati lunedì scorso, 13 novembre, i lavori per la realizzazione dell’ultimo lotto del marciapiede di via Copernico, in zona Sabbione, che permetterà di completare in maniera definitiva questa importante opera di collegamento fra il territorio di Imbersago e quello di Merate, zona San Rocco, collegandosi con il precedente tratto realizzato nel 2022.

Al fine di permettere lo svolgimento dei lavori, è stato istituito dalle 7 alle 18, fino al prossimo 12 febbraio, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto più prossimo a Sabbione, compreso fra il parcheggio e la successiva curva dove inizia il marciapiede già realizzato. Con lo scopo di consentire il deposito dei materiali e mezzi di cantiere, è stata occupata dall’impresa appaltatrice, la parte più interna dello stesso parcheggio di via Copernico, con possibili disagi per quanto riguarda la sosta di residenti e non.

“Il Comune di Imbersago ha fatto tutto il possibile per procrastinare durante l’ultimo bimestre l’avvio di quest’opera, tenendo presente che si stanno verificando ritardi e pesanti disagi per gli automobilisti nell’altra area di cantiere a cura della Provincia di Lecco, con il senso unico alternato presente alla curva di via Moratti, sulla Strada provinciale 56, i cui lavori – ci è stato comunicato oggi informalmente dalla Provincia – dovrebbero completarsi il prossimo 20 novembre” puntualizza il sindaco Fabio Vergani.

Che aggiunge: “Esigenze legate alla disponibilità dell’impresa, alla sua programmazione dei lavori e ai contratti sottoscritti, ci impongono purtroppo di partire a nostra volta con questi lavori, che andranno quindi a coincidere, sia pure per poco tempo, con gli altri lavori sopra menzionati, creando ulteriori disagi alla viabilità locale che si spera possano risolversi dopo il superamento del senso unico alternato in via Moratti”.

Il nuovo tratto finale del marciapiede di via Copernico comporta un investimento pari a 200mila euro, garantiti da risorse proprie del Comune di Imbersago, e sarà realizzato grazie alla demolizione e arretramento delle recinzioni private. “A tale proposito, desidero ringraziare pubblicamente tutti i privati proprietari dei lotti adiacenti alla via Copernico, che nelle varie fasi hanno dato il proprio assenso alla cessione gratuita al Comune dei mappali interessati dal marciapiede e che nel caso di questo ultimo lotto consentiranno anche la demolizione e ricostruzione a carico del Comune dei propri accessi privati e recinzioni. Si tratta di un segnale importante di disponibilità civica, che merita un plauso da parte di tutti, proprio perché evita ogni tipo di contenzioso legato a espropri, con relative tempistiche lunghe, esborsi e difficoltà burocratiche”.

Vergani aggiunge: “Per quanto riguarda Imbersago, non si tratta di una novità: grazie alla piena disponibilità dei privati frontisti e avvalendoci in buona parte di fondi statali e regionali, abbiamo realizzato dal 2018 progetti fondamentali di mobilità pedonale e di sicurezza stradale, quali i nuovi marciapiedi di via Lecco e i lotti di completamento di via Molera, fino al confine con Arlate, con relativi impianti di illuminazione e attraversamenti. Attraverso queste nuove opere, peraltro previste dal Piano dei servizi del PGT, Imbersago vede completata in modo ottimale la percorribilità pedonale nella zona nord del territorio (dal centro paese, alla località Cazzulino, in direzione Calco) e vedrà presto sistemata anche la percorribilità nella zona ovest (da Sabbione, fino al confine con Merate)”.