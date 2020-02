Imbersago, un corso con la Pro Loco per imparare a fare l’orto

Quattro lezioni al giovedì sera tenute dall’agronomo Diego Ballabio

Il corso si rivolge sia a neofiti che a esperti

IMBERSAGO – Un corso di orticoltura biologica e tradizionale per fornire a tutti informazioni e conoscenze base per realizzare un bell’orto. E’ quanto ha organizzato la Pro Loco proponendo un ciclo di lezioni dal 5 al 26 marzo. Il corso si svolgerà nella sala della Mediateca e sarà tenuta dall’agronomo Diego Ballabio, laureato in scienze della produzione e protezione delle piante. Durante le lezioni verranno spiegate le varietà, le tecniche di coltivazione e la difesa dalle principali malattie che possono attaccare una coltura. Le lezioni, quattro in totale tutte il giovedì, si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30. Il costo di partecipazione è di 25 euro e comprende anche il materiale didattico. Per informazioni e prenotazioni 346 9441969, info@prolocoimbersago.it