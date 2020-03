Imbersago: un numero telefonico a disposizione degli anziani

Il Comune sta contattando tutte le persone con età superiore ai 75 anni che vivono da soli

Un gesto di solidarietà per affrontare al meglio l’emergenza legata al coronavirus

IMBERSAGO – Un numero telefonico a cui gli over 75 o persone con particolari necessità possono rivolgersi in caso di difficoltà. E’ quanto ha messo a disposizione da oggi, lunedì, il Comune di Imbersago a seguito dell’emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e delle ulteriori restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Coronavirus. “Stiamo provvedendo a contattare telefonicamente i cittadini residenti con più di 75 anni di età che vivono da soli o non hanno figure di riferimento familiare o sono affetti da particolari patologie croniche: il tutto al fine di raccogliere eventuali esigenze di aiuto legate alla necessità di reperire generi di prima necessità, acquistare farmaci, ottenere prescrizioni mediche o accedere a servizi indispensabili” precisa il sindaco Fabio Vergani.

Il Comune ha quindi messo a disposizione un numero telefonico 329 6573781 o una mail segreteria@comune.imbersago.lc.it a beneficio delle persone anziane sole con più di 75 anni o dei cittadini con i bisogni sopra evidenziati. “Si precisa che non possono essere fornite informazioni di carattere sanitario, ma solo di tipo socio-assistenziale legate a specifiche situazioni in ambito locale”.