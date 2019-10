Imbersago, volontari al lavoro per la giornata ecologica

Domenica di pulizie insieme ai Green Boys di Brivio

Passate al setaccio le zone di via Castelbarco e via San Francesco d’Assisi

IMBERSAGO – Questa volta si sono concentrati soprattutto su un tratto di via Castelbarco e sul passaggio pedonale in via San Francesco d’Assisi, ripulendoli da cartacce, lattine, mozziconi di sigarette e rifiuti di ogni tipo. Nuovo intervento domenica scorsa dei volontari del comitato ecologico di Imbersago chehanno ripulito alcune aree del comune Leonardesco. Il tutto grazie all’ormai consolidato supporto dei Greenboys di Brivio, al lavoro per rendere più bello e accogliente il paese di Imbersago.