Impianti sportivi comunali: affidata la gestione all’As Montevecchia

Firmata la convenzione tra il Comune e l’As Montevecchia

“La fiducia accordataci ci sprona ad aumentare il nostro impegno per continuare a migliorare il progetto sportivo”

MONTEVECCHIA – Gli impianti sportivi comunali sono stati affidati all’As Montevecchia. E’ stata firmata nei giorni scorsi in Comune la convenzione tra l’amministrazione comunale e il sodalizio sportivo guidato dal presidente Roberto Colombo.

L’accordo avrà durata triennale con una possibile proroga di un ulteriore anno; a fronte dell’utilizzo degli impianti sportivi, l’associazione dovrà contribuire parzialmente alla copertura dei costi di gestione.

“Con questa convenzione sanciamo il ruolo centrale che l’As Montevecchia riveste nel nostro paese, un sodalizio che ha da poco festeggiato i 30 anni di attività, e che ancora si impegna, con i suoi volontari i dirigenti e tutto il personale coinvolto a mantenere alto il valore educativo dello sport nel nostro paese” sottolinea soddisfatto il sindaco Ivan Pendeggia. Che aggiunge: “L’accordo puriennale mette nero su bianco una fiducia e una volontà che da entrambe le parti cercava solide basi per un progetto sportivo di qualità, ora il Comune sa che il centro sportivo è in buone mani, e l’As Montevecchia, forte di un contratto pluriennale, può mantenere inalterata ed anzi aumentare la qualità dell’offerta formativa”.

Concorde il presidente Colombo: “La fiducia accordataci ci sprona ad aumentare il nostro impegno per continuare a migliorare il progetto sportivo ed educativo costituente l’oggetto sociale statutario dell’ As Montevecchia”.

Il sodalizio sportivo conta 300 atleti iscritti, 40 allenatori e vice, 22 dirigenti, 18 volontari ed è impegnata in 3 discipline sportive, ginnastica, pallavolo e calcio.