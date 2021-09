In stazione a Cernusco nasce Binario Vivo: “Non un semplice bar, ma vetrina per il territorio”

Nei locali dell’ex sala d’attesa nasce Binario Vivo: “Gli obiettivi? Valorizzare il territorio e promuovere l’inclusione”

L’apertura della caffetteria con vendita dei prodotti a km zero è fissata per il 18 ottobre

CERNUSCO – Non un semplice bar, ma una vetrina per valorizzare il territorio e i prodotto locali a km zero, trasformando la stazione ferroviaria di Cernusco – Merate in un Binario vivo. Presentazione questa mattina, sabato, del nuovo progetto dalla Cooperativa Paso che raccoglie il testimone de La stazione in movimento, concluso di fatto oggi con la trasformazione dei locali dell’ex sala di attesa della stazione in un bar caffetteria con tanto di info point interno ed esterno e servizio take away per i pendolari.

L’intervento di riqualificazione, reso possibile grazie al determinante contributo di fondazione Cariplo (100mila euro) e dei Comuni di Cernusco e Merate (entrambi hanno versato 60mila euro) a cui si aggiungono i 20mila euro erogati dal Gal 4 Parchi per l’info point, si è impreziosito con la sistemazione (a spese di Rfi) anche dei locali adibiti a servizi igienici che verranno così presto riaperti e dati in gestione alla cooperativa Paso.

“Partiremo gradualmente iniziando ad aprire alla mattina, dal 18 ottobre, per poi arrivare a coprire la fascia 6-14, 17 – 20 dal lunedì al venerdì. Saremo aperti anche il sabato e la domenica, modulando gli orari in base all’esigenza, ipotizzando un’utenza di viaggiatori ed escursionisti del fine settimana” ha precisato un emozionato Raffaele Pirovano, vice presidente della Cooperativa Paso, da anni impegnato insieme a tanti operatori della cooperativa a trasformare l’idea, resa progetto insieme a Ilaria Farina, in realtà. “Finalmente ci siamo” il commento registrato a più voci questa mattina tra le tante persone che in questi mesi hanno fatto rete e aspettato con pazienza i tempi dilatati, qui come altrove, dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

“Binario vivo vuole essere un servizio per i pendolari e la porta di accesso al parco del Curone. E’ stato creato (e dotato anche delle panchine vintage dalla sala d’attesa di Cernusco) anche un’info Point vicino ai bagni dove sarà possibile trovare mappe e materiale informativo sul Parco del Curone, sul Parco Adda Nord e sul Parco agricolo Nord Est. L’idea è quella di riuscire a creare una rete virtuosa promuovendo anche l’utilizzo delle bici, anche elettriche, in partnership con la società Parco Bici con sede a Monza”.

Il progetto Binario Vivo comprende anche infatti l’apertura di una ciclo-officina al primo piano del locale dove è già attivo da 6 anni il deposito delle bici, con ingresso autonomo con badge, gratuito per i residenti a Cernusco e Merate. Qui sarà possibile lavare biciclette, skate e monopattini e anche aggiustarli, da soli o con l’ausilio di personale competente, utilizzando anche pezzi di riciclo in nome della sostenibilità ambientale che è un’altra delle scommesse – insieme a quella di non vendere bottigliette d’acqua ma borracce d’acqua prevedendone la ricarica – lanciate dalla Cooperativa Paso.

Una sfida importante (si parla di un investimento stimato intorno ai 400mila euro in tre anni) che diventa ancora più avvincente perché declinata con un altro tema importante, quello dell’inclusione. A Binario Vivo lavoreranno anche delle persone disabili e verranno promossi dei percorsi di tirocinio per l’inserimento in caffetteria o in officina di persone con disabilità.

“Oggi chiudiamo il progetto Stazione in movimento e apriamo Binario Vivo” ha sottolineato Pirovano, facendo da Cicerone tra i locali rimessi a nuovo, arredati con gusto e pronti a ospitare i prodotti a chilometro zero coltivati dalla stessa Cooperativa o da altre realtà che hanno aderito con slancio a un’iniziativa che è innanzitutto una scommessa.

“In questi anni abbiamo raccolto già un’ampia disponibilità da parte del territorio a collaborare. Ora dobbiamo andare avanti trasformando anche questo progetto in una realtà che funziona”.

L’apertura della caffetteria vera e propria sarà il 18 ottobre, ma in queste settimane ci saranno dei test di prova per calibrare il tutto. Quanto al servizio di noleggio delle bici elettriche è presumibile che la partenza avverrà più avanti, con l’anno nuovo.

Soddisfatta la sindaca di Cernusco Giovanna De Capitani che, a poche settimane dalla conclusione del suo doppio mandato amministrativo, ha visto coronarsi il sogno di vedere la stazione ferroviaria rinascere: “E’ da anni che ci siamo mossi in questa direzione, partendo anni fa con l’associazione Volontariamente – ha detto – . Avere una stazione riqualificata vuol dire contrastare il degrado e restituire un luogo sicuro agli utenti. Oggi non siamo però alla fine del percorso, ma all’inizio dello sviluppo di una rete di collaborazione tra Comuni, Rfi, Trenord, il Parco del Curone e chiunque voglia collaborare con il territorio”.

Parole di plauso a cui si è unito il collega di Merate Massimo Panzeri, pronto a sottolineare la sinergia di intenti profusa dalle due amministrazioni per questo progetto. Una condivisione notata e sottolineata dall’assessore regionale Alessandra Locatelli, che ha evidenziato la bontà di un progetto che punta all’inclusione delle persone con fragilità. Ha promesso condivisione e sponsorizzazione a Binario Vivo anche Paolo Garavaglia, responsabile comunicazione di Trenord: “Da questa stazione si muovono ogni giorno 3mila persone. E’ un nodo importante che verrà reso ancora più attrattivo con un posto come questo. Tra l’altro, abbiamo notato che il traffico ferroviario, seppur ancora ridotto rispetto ai tempi pre Covid nei giorni lavoratori, è rimasto invariato rispetto al 2019 nei giorni festivi. Segno che la richiesta di mobilità dolce e sostenibile sta aumentando”.

Plauso all’iniziativa anche da parte del presidente del Parco del Curone Marco Molgora: “Stiamo lavorando per tenere le auto fuori dal parco e quindi ben venga ogni iniziativa di incentivo alla mobilità leggera. Da ottobre partiremo, a livello sperimentale, con il servizio navetta per il Parco con partenza dalle stazioni di Olgiate e Cernusco e arrivo nella zona di Bagaggera e delle Galbusere”.

Hanno voluto far capolino al battesimo di Binario Vivo anche il parlamentare Gian Mario Fragomeli, il consigliere regionale Raffaele Straniero e il consigliere provinciale Fiorenza Albani in rappresentanza della Provincia. Presenti per fornire il supporto delle imprese a una realtà no profit anche Lorenzo Riva di Confindustria Lecco – Sondrio, Vittorio Tonini direttore di Confartigianato Lecco e Claudio Somaruga, vice presidente di Confcommercio Lecco.

