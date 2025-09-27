Inaugurata la nuova sede Auser a Santa Maria Hoè: un punto di riferimento per i servizi sociali

Claudio Dossi, presidente Auser Leucum odv
Il taglio del nastro da parte di Claudio Dossi, presidente Auser Leucum odv

La nuova sede Auser di Santa Maria Hoè offrirà servizi di accompagnamento sociale per anziani e persone fragili, rafforzando la rete locale

SANTA MARIA HOÈ – Con grande soddisfazione dell’Auser e dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Efrem Brambilla, questa mattina – sabato 27 settembre alle 10.30 – è stata inaugurata la nuova sede Auser di Santa Maria Hoè, in piazza Mercato 8.

La struttura, moderna e funzionale, sarà dedicata alla gestione e al coordinamento dei servizi di accompagnamento sociale per anziani e persone fragili, rafforzando così la rete di sostegno presente sul territorio.

Inaugurata la sede Auser di Santa Maria Hoè

All’inaugurazione hanno preso parte Claudio Dossi, presidente Auser Leucum odv; Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè; Giampietro Marini, coordinatore Auser locale; e Maurizio Maggioni, vicepresidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del Lecchese. La sede è stata benedetta da don Luigi Carrara.

Con l’apertura della sede in piazza Mercato, Santa Maria Hoè si conferma un punto di riferimento per i servizi sociali del territorio, grazie a una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e realtà del volontariato.