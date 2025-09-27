Inaugurata la nuova sede Auser a Santa Maria Hoè: un punto di riferimento per i servizi sociali

La nuova sede Auser di Santa Maria Hoè offrirà servizi di accompagnamento sociale per anziani e persone fragili, rafforzando la rete locale

SANTA MARIA HOÈ – Con grande soddisfazione dell’Auser e dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Efrem Brambilla, questa mattina – sabato 27 settembre alle 10.30 – è stata inaugurata la nuova sede Auser di Santa Maria Hoè, in piazza Mercato 8.

La struttura, moderna e funzionale, sarà dedicata alla gestione e al coordinamento dei servizi di accompagnamento sociale per anziani e persone fragili, rafforzando così la rete di sostegno presente sul territorio.

All’inaugurazione hanno preso parte Claudio Dossi, presidente Auser Leucum odv; Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè; Giampietro Marini, coordinatore Auser locale; e Maurizio Maggioni, vicepresidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del Lecchese. La sede è stata benedetta da don Luigi Carrara.

Con l’apertura della sede in piazza Mercato, Santa Maria Hoè si conferma un punto di riferimento per i servizi sociali del territorio, grazie a una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e realtà del volontariato.