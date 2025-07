Inaugurata la nuova sede SPI CGIL a Olgiate Molgora

Uno spazio moderno e funzionale situato in via Fabbricone

“Sempre più vicini alle persone”

OLGIATE MOLGORA – È stata inaugurata oggi, venerdì 25 luglio, la nuova sede dello SPI CGIL a Olgiate Molgora. Uno spazio moderno e funzionale, situato in via Fabbricone, in una posizione centrale del paese. Sono ben 17 le sedi della CGIL in provincia di Lecco, gestite grazie all’imprescindibile lavoro dei volontari.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza, oltre che dei vertici del sindacato, del sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, dell’assistente sociale del Comune, dei rappresentanti delle associazioni del territorio, e di diversi cittadini.

Prosegue e si intensifica dunque la missione del sindacato nel garantire assistenza, tutela dei diritti e servizi sempre più vicini alle persone, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce più fragili della popolazione. La nuova sede offrirà consulenze fiscali, previdenziali e socio-sanitarie, la “calcolatrice dei diritti”, oltre a essere luogo di incontro, ascolto e partecipazione. Uno spazio aperto e accogliente che rafforza ulteriormente il legame tra il sindacato e la comunità locale.

“Riteniamo che le sedi rappresentino un vero e proprio biglietto da visita per la nostra organizzazione. Chi entra in un ambiente accogliente percepisce immediatamente un senso di efficienza e buon funzionamento. Inoltre, i nostri volontari vivono questi spazi come una seconda casa e provano legittimo orgoglio nel poter accogliere le persone in una sede ben curata e adeguatamente attrezzata. Investire sulle sedi è quindi fondamentale. Come SPI, ci impegniamo concretamente in questo senso. Sono luoghi che rientrano in un lavoro comune con la CGIL, che condividiamo e che auspichiamo possa diventare sempre più centrale per il territorio e per i cittadini”, afferma la Segretaria generale dello SPI CGIL Lecco, Pinuccia Cogliardi.

“Oggi è un’altra giornata significativa: inauguriamo una nuova sede, con l’obiettivo di essere sempre più vicini alle persone. Ritengo doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari dello SPI, perché quanto realizziamo è possibile solo grazie al loro impegno costante e generoso. Sono profondamente orgoglioso di ricoprire il ruolo di Segretario generale della CGIL di Lecco, perché con i dirigenti dello SPI condividiamo un obiettivo comune: essere presenti accanto alle persone, offrendo supporto concreto e ascolto” le parole del Segretario generale della CGIL di Lecco, Diego Riva.

“Lo SPI conta, in Italia, 2.456 sedi distribuite in 1.500 leghe, che rappresentano i luoghi in cui il sindacato si mette realmente al servizio del territorio. Noi conosciamo le persone perché ogni mattina apriamo le nostre sedi, proprio come accade qui, e ci confrontiamo concretamente con le difficoltà della vita quotidiana. La CGIL poggia le sue fondamenta sulle leghe dello SPI, che possiamo definire come la “protezione civile” del sindacato: non solo a servizio dei pensionati e delle pensionate, ma anche dei cittadini che abitano questi territori, che trovano nelle nostre sedi un punto di riferimento utile per affrontare le complessità del vivere quotidiano”, ha affermato Stefano Landini, Segretario organizzativo nazionale dello SPI. “Insediare una nuova sede significa avere maggiori possibilità di dare risposte concrete e di prossimità alle persone che noi rappresentiamo e in particolare i pensionati che vivono il territorio in una maniera molto più diretta e attenta rispetto ai lavoratori attivi, che si spostano con più facilità”, l’intervento di Daniele Gazzoli, Segretario generale dello SPI CGIL Lombardia.