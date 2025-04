Inclusione e ambiente ad Airuno: con Plastic Free raccolti oltre 100 kg di rifiuti

L’iniziativa si è tenuta ieri, sabato, ad Airuno

Alla raccolta rifiuti hanno preso parte anche gli ospiti della casa dei ragazzi Iama onlus

AIRUNO – Una giornata che ha unito ambiente, comunità e inclusione sociale quella vissuta ieri, sabato 12 aprile, ad Airuno. Sotto la guida della referente locale Ornella Pozzoni si è svolta una raccolta rifiuti che ha lasciato il segno non solo per i 100 chili di materiali abbandonati rimossi dall’ambiente, ma soprattutto per il valore umano e sociale dell’iniziativa.

L’evento è stato realizzato grazie alla sinergia tra Plastic Free, l’Amministrazione comunale, la Pro Loco Airuno, la Casa dei Ragazzi Iama Onlus e con il supporto operativo di Silea. Un lavoro di squadra che ha reso possibile un obiettivo importante: permettere anche alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale del territorio.

E così è stato. Gli ospiti della Casa dei Ragazzi di Olgiate Molgora, accompagnati dai loro educatori, hanno preso parte attiva all’attività, dimostrando una precisione e una determinazione straordinarie nella pulizia di via 1° Maggio. Un gesto concreto che si è trasformato in un grande insegnamento per tutti i presenti: quando si lavora insieme, ogni barriera può essere abbattuta.

Un sentito grazie va ai volontari, all’Amministrazione comunale, agli operatori e a tutti coloro che hanno contribuito a questa giornata speciale. Un esempio di come la tutela dell’ambiente possa e debba andare di pari passo con la costruzione di una comunità più inclusiva, consapevole e attiva.