Intelligenza artificiale, incontro in biblioteca ad Airuno

La serata è in programma venerdì 24 ottobre in biblioteca ad Airuno

A parlare di intelligenza artificiale, rispondendo a domande e curiosità, sarà il fisico Pierluigi Redaelli

AIRUNO – Un incontro per conoscere meglio l’intelligenza artificiale, approfondendo le potenzialità connesse a questo strumento. E’ in programma venerdì 24 ottobre alle 21 l’incontro promosso dalla biblioteca comunale con il fisico Pierluigi Redaelli.

La serata, aperta a tutti, nasce con l’obiettivo di rendere l’Intelligenza Artificiale comprensibile e accessibile, mostrando come questa tecnologia possa diventare uno strumento utile nella vita quotidiana, dal lavoro alla casa. Non solo. La finalità è quella di aiutare chiunque a capire e usare consapevolmente uno strumento che sta cambiando in fretta, per scoprire che non è solo una questione per esperti, ma una risorsa a disposizione di tutti.

Ingresso libero.