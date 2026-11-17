All’istituto scolastico superiore di Monticello sono stati attivati ben 47 piani formativi personalizzati per studenti – atleti di alto livello

Dalla comunità scolastica i complimenti per i traguardi raggiunti seguendo il motto latino Mens sana in corpore sano

MONTICELLO BRIANZA – Le campionesse di karatè Giulia Aiazzi e Anita Baccaglini, le promesse dell’atletica leggera Lucio Arienti e Caterina Meani, il talento della ginnastica artistica Margherita Consonni, la capitana del Basket Costa under 15 Elena Corbetta e il campione della corsa orientamento Tommaso Crippa.

Sono solo alcune delle eccellenze sportive di cui può fregiarsi l’istituto superiore Greppi, i cui studenti, di tutti gli indirizzi e di ogni fascia d’età, si stanno distinguendo in diverse discipline individuali e di squadra. Per l’anno scolastico 2026/2027 sono stati finora attivati 47 piani formativi personalizzati (PFP) per studenti-atleti di alto livello: un programma ministeriale pensato per aiutare chi pratica sport a livello agonistico ad armonizzare gli allenamenti e le gare con gli impegni scolastici. “Sono orgoglioso di loro” commenta il dirigente scolastico, prof. Dario Maria Crippa, sottolineando come “questi traguardi raggiunti dimostrano la capacità dei ragazzi del Greppi di organizzare con metodo il proprio tempo, conciliando con successo lo studio con una pratica agonistica che richiede costanza, concentrazione e impegno quotidiano”.

Nelle ultime competizioni, in particolare, si sono distinti in diverse discipline con risultati di rilievo i seguenti studenti:

Giulia Aiazzi (classe 1^SC), Karate: doppia medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali IKU World Games 2026 in Slovenia, nella categoria Cadetti, dove ha conquistato il terzo posto sia nel Kata individuale sia nel Kumite a squadre.

Lucio Arienti (classe 2^EC), Atletica leggera: classificatosi al primo posto ai Campionati Nazionali Under 16 nella disciplina dei 100 metri ostacoli. Nella stessa stagione ha anche stabilito il nuovo record nazionale under 16 per la sua disciplina.

Anita Baccaglini (classe 2^EC), Karate: doppia medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Sheffield (Inghilterra) nel mese di ottobre, sia nel kata (categoria 14-15 anni, Female Other Styles) sia nel kumite (categoria 14-15 anni, Shobu Sanbon, over 60 kg).

Margherita Consonni (classe 3^SB), Ginnastica artistica: medaglia d’oro nella specialità della trave alle finali nazionali CSEN (categoria Eccellenza, secondo livello), disputate a Cesenatico lo scorso maggio.

Elena Corbetta (classe 2^LC), Basket: capitana della squadra del “Basket Costa” (categoria Under 15), che ha vinto le Finali Nazionali di basket femminile tenutesi a Cecina, in Toscana, nel maggio 2026. Questa vittoria è stata anche una grande rivincita personale per la studentessa, che solo sei mesi prima aveva subito un intervento alla spalla.

Tommaso Crippa (classe 4^IB), Corsa Orientamento: medaglia d’oro nella categoria M18 al Campionato Italiano Sprint, tenutosi a Pisa lo scorso maggio

Caterina Meani (classe 4^LC), Atletica leggera: quarto posto nei 400 metri ostacoli ai Campionati Italiani Allievi (Under 18); ha inoltre ottenuto, con il tempo di 1’00”02, lo standard di qualificazione per i Campionati Europei Under 18 e il minimo per i Campionati Italiani Assoluti.

“Questo elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, ma rappresenta una testimonianza significativa della virtuosa sinergia tra scuola e sport e della volontà dell’Istituto di valorizzare ogni forma di talento. Del resto, la massima latina Mens sana in corpore sano ricorda da secoli come la formazione più autentica nasca proprio dall’equilibrio tra l’esercizio dell’intelletto e la disciplina fisica” concludono dall’istituto scolastico superiore brianzolo, rivolgendo a tutti questi giovani campioni i complimenti dell’intera comunità scolastica.