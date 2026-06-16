Klimt and the cats: un nuovo murales impreziosire l’istituto Villa Greppi

L’opera d’arte porta la firma del gruppo di Street Art di Villa Greppi

“Questo soggetto particolarmente vivace é stato scelto per dare luminosità a una zona della scuola altrimenti molto opprimente”

MONTICELLO – Il gruppo di Street Art di Villa Greppi, coordinato come sempre dalla prof.ssa Maria C. Torre, ritorna a concludere l’anno scolastico con uno splendido murales, ad opera della studentessa maturanda di 5SB Irene Costamagna, intitolato “Klimt and the cats”.

Il progetto è infatti una reinterpretazione fantasiosa dell’“Albero della vita” di Gustav Klimt, con l’aggiunta di alcuni estrosi felini, ispirati ai gattini che spesso si vedono bazzicare intorno alla Villa in tutte le stagioni dell’anno. La composizione si divide principalmente in tre sezioni: la dea a sinistra, che osserva tutta la scena estasiata, l’albero al centro, che dirama le sue curve lungo tutto lo sfondo del murales, e l’abbraccio dei due innamorati, coloratissimi, a concludere a destra. A questi soggetti figurativi si aggiungono dei simpatici mici, sempre in uno stile compatibile a quello di Klimt, che guardano, sornioni, l’osservatore, appoggiati sui rami o placidi sul prato fiorito, dando grande vivacità all’immagine. In fondo al murales, come sempre, è stata aggiunta una speciale guest star: il gatto con gli stivali di Shrek! Tutto è stato infine impreziosito dall’uso di foglia oro e argento su alcuni dettagli decorativi, e ciottoli iridescenti di vetro colorato sui fiori in basso.

“Questo soggetto particolarmente vivace é stato scelto per dare luminosità a una zona della scuola altrimenti molto opprimente, ovvero il corridoio adiacente l’aula docenti, che presenta un soffitto piuttosto basso e pareti strette, e che conduce all’area dei colloqui coi genitori – spiega prof. Torre -. Quindi lo scopo di questo lavoro è stato fondamentalmente portare creatività e colori non solo a tutti gli studenti, ai professori e ai collaboratori scolastici, che devono attraversarlo quasi ogni giorno sin dalla prima mattina, ma anche ai parenti degli studenti che devono attraversarlo per arrivare ai colloqui individuali. Si spera, con un animo decisamente più sereno e positivo dopo averlo attraversato!”

Il gruppo Street Art 2025-2026

Tea Pescialli, Samuele Iantorno, Eleonora Cattaneo, Arianna Iurlo, Laura Rossi 5LB – Irene Costamagna 5SB – Valentina Pellegrini 5LA – Ivan Serafini, Soraya Saverino, Eva Previtali, Sharon Merelli, Asia Martino 4LB – Chiara Gaggia 4SB – Simone Biffi e Sara Acquaroli 4SA – Giulia Pagnoncelli e Giulia Barbaro – Sara Cranchi 3EB – Andrea De Clemente 3LB – Camilla Tezza e Francesca Crea 3LC – Nicolò Bisazza 2IB.