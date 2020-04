La banda di Airuno interpreta la marcia trionfale di Star Wars (VIDEO)

Ognuno a casa sua ha filmato la sua parte che è poi è stata unita in un unico video

L’obiettivo è star vicino e infondere un po’ di positività in queste settimane di quarantena

AIRUNO – Un concerto virtuale per stare vicino alle persone e infondere un po’ di positività. Secondo appuntamento on line con la banda Verdi di Airuno che ha deciso questa volta di esibirsi in concerto video interpretando La Marcia imperiale di Star Wars. Diretti dal maestro con tanto di spada laser, i musicisti hanno ben interpretato le celebri note della colonna sonora di uno dei film cult della cinematografia mondiale.

Ogni componente ha registrato il proprio video nella propria abitazione e successivamente ciascuna parte è stata unita in un unico file. Il risultato? Da applausi.