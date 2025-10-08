La cooperativa Paso compie 20 anni e festeggia a Villa Greppi

Appuntamento sabato 11 ottobre a Monticello Brianza

MONTICELLO BRIANZA – Una giornata speciale, ricca di creatività da vivere e musica live. E’ tutto pronto per festeggiare i primi 20 anni di attività della cooperativa Paso, realtà nata nel 2005 dall’unione e dall’esperienza di educatori, psicologi, pedagogisti e insegnanti, che vivono e operano sul territorio della provincia di Lecco. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre a Villa Greppi con un ricco programma di eventi che spaziano dai momenti più istituzionali a quelli ludici e aggregativi.

Si comincia alle 10 con la mattinata dedicata al dialogo con aziende, istituzioni e realtà locali impegnate insieme nella costruzione del welfare territoriale, uno spazio di confronto sulle sfide e opportunità del presente e del futuro.

Nel pomeriggio, e precisamente a partire dalle 15.30 si terranno i laboratori creativi e partecipativi di sartoria & upcycling, fumetto, tattoo, podcast e agricoltura a cui si aggiungeranno le attività costruttive e sensoriali per i più piccoli.

Alle 18.30 spazio al concerto con Le Mine Vaganti e aperitivo con prodotti locali a cura dell’Agribar Binariovivo. Infine alle 21 brindisi e taglio della torta, palco aperto con esibizioni live e Dj set con Dj Ferri.

Per tutta la giornata resterà allestita la mostra fotografica “Dentro i volti, oltre i luoghi”, in esposizione.

La cooperativa Paso conta ora su 78 dipendenti, 21 volontari e 15 tirocinanti con attività che spaziano dalla realtà educativa con gestione di aree prima infanzia, servizi educativi e spazi autismo a quella lavorativa nel settore della pulizia, igiene urbana e agricoltura sociale.