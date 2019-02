Saule Kilaite sul palco del teatro San Luigi con il suo violino con lo spettacolo “The Concert”

L’incasso dello spettacolo, realizzato grazie al sostegno di Technoprobe, sarà devoluto per la ristrutturazione del teatro

CERNUSCO LOMBARDONE – Al cinetetrato San Luigi arriva la fata della musica. Saule Kilaite, violinista e performer di straordinaria bravura, sarà a Cernusco Lombardone il 9 febbraio. Porterà in scena l’innovativo progetto solista The Concert, esibendosi con il violino dal vivo su basi registrate dall’artista stessa. Lo spettacolo durerà circa 70 minuti, nel corso del quale saranno proposti al pubblico celebri brani classici, contemporanei e appartenenti a tradizioni popolari di vari paesi, rielaborati e ri-arrangiati dalla sua vena interpretativa.

Uno spettacolo che unisce eleganza e grinta

Diplomata in violino nel 1995 a Kaunas in Lituania, Saule ha conseguito poi nel 1997 il diploma anche al conservatorio di Brescia. Da allora ad oggi l’artista ha collaborato con diverse orchestre e gruppi di musica da camera di Milano e del nord Italia e si è esibita come solista in innumerevoli performance in eventi pubblici e privati di grande prestigio. Non solo, ma ha accompagnato nelle loro apparizione televisive e in sala di incisione alcuni degli artisti più famosi del panorama nazionale ed internazionale. Con The Concert, la violinista è stata capace di creare uno spettacolo straordinario che unisce musica, classe, eleganza, parole, grinta, passione, movimento, divertimento e grande coinvolgimento del pubblico con un repertorio accattivante, classicamente moderno ed emozionale.

Lo spettacolo rientra nella rassegna teatrale

Anche questo spettacolo della rassegna teatrale è realizzato grazie al sostegno economico di Technoprobe attraverso i titolari Mariarosa e Giuseppe Crippa. L’intero incasso degli spettacoli, al netto dei diritti Siae, verrà infatti devoluto per la ristrutturazione degli spazi accessori al teatro finalizzata alla certificazione di sicurezza. L’ingresso allo spettacolo costa 8 euro. E’ consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni: Comune di Cernusco Lombardone – Ufficio Segreteria tel.039 9902314 (int.8) dalle 9 alle 13.