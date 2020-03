La festa della donna ai tempi del Coronavirus

L’emergenza coronavirus ha imposto l’annullamento di molte iniziative in programma

Le parole del sindaco di Lecco Brivio e l’originale iniziativa di Paderno per non rinunciare all’8 marzo

LECCO – Cortei e manifestazioni vietati, iniziative sospese per via dell’emergenza del Coronavirus. Se la crisi sanitaria ha imposto il silenzio sulle tante manifestazione che ogni anno colorano di giallo l’8 marzo, è altrettanto vero che mai come quest’anno, in piena emergenza globale, la festa della donna ha assunto un sapore del tutto particolare.

Lo ha ribadito il sindaco di Lecco Virginio Brivio ricordando come “in questi giorni nei quali le questioni sociali sono complesse e ardue da risolvere, torna prepotente la famiglia, e la donna al centro della comunità e del funzionamento della società”. Convinto sostenitore del mondo della donna, delle sue battaglie e delle sue conquiste, Brivio ha rimarcato “che la crisi inevitabile, che non si risolverà in tempi brevi e con rimedi traumaturgici, farà bene a contare proprio sulle qualità, sull’impegno, sulla resilienza del mondo femminile per provare a rivedere la luce”.

L’emergenza Coronavirus ha costretto amministrazioni e associazioni a cambiare o annullare le loro iniziative. A Osnago, ad esempio, l’associazione Progetto Osnago ha optato per la sospensione dell’iniziativa in programma. “Una decisione difficile, ma necessaria – hanno spiegato i sostenitori del gruppo – Le piantine sono già pronte ed addobbate: anziché un omaggio alle singole donne che sarebbero venute in piazza a ritirarle, avevamo già pensato che – in caso di impossibilità a svolgere l’iniziativa – che le avremmo piantumate in un’aiuola pubblica del paese, già individuata. Lo faremo nei prossimi giorni, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni”.

A Paderno invece l’amministrazione guidata da Gianpaolo Torchio ha deciso di non voler rinunciare a ricordare la Giornata Internazionale della Donna, celebrata oggi, 8 marzo, in tutta Italia. “Viste le necessarie restrizioni ad incontri ed eventi, abbiamo trovato una soluzione diversa dal solito – spiega il primo cittadino – . I cittadini, passando per piazza Vittoria, troveranno decorazioni con rametti di mimosa e poesie lasciate a disposizione. Per chi passa, l’invito a raccogliere un fiore e scegliere una poesia per celebrare la ricorrenza”.