La fiamma olimpica passa da Merate. E in piazza si accende la festa

Questa mattina, martedì, il passaggio della fiamma olimpica per le vie di Merate

Grande festa in piazza con coinvolte tutte le scuole della città

MERATE – Piazza Prinetti vestita a festa per il passaggio della fiamma olimpica. Nemmeno la piogga ha rovinato il clima di partecipazione e condivisione respirato questa mattina, martedì 3 febbraio, in città per il passaggio della torcia delle ormai imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina.

Un evento storico che ha visto schierati sotto la Torre del Castello Prinetti tutti gli studenti delle scuole meratesi. Dai piccoli dell’asilo di Pagnano, ai bambini dei tre plessi (Montello, Sartirana e Pagnano) della primaria passando per i ragazzi delle medie Manzoni, tutti imbacuccati tra Kway, ponchi e cappelli, per accogliere in grande stile il passaggio dei tedofori. Gli studenti degli istituti superiori Agnesi e Viganò erano posizionati invece lungo via De Gaspari, dando il benvenuto alla torcia in arrivo da Paderno e Robbiate. Quella di oggi è la 58esima tappa della fiamma olimpica ormai prossima ad arrivare a Milano per l’accensione del braciere olimpico.

Ad attendere il passaggio del simbolo delle Olimpiadi, insieme a studenti e professori, c’erano diversi sindaci del Meratese e del Casatese capitanati dal primo cittadino di Merate Mattia Salvioni mentre Hey Dj Radio si è occupato di ingannare l’attesa dell’arrivo della carovana olimpica con musica e balli. Importante anche lo schieramento predisposto di volontari e forze dell’ordine per vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, capace di illuminare anche una giornata con qualche nuvola di pioggia di troppo.