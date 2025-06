La fiera agricola conquista Airuno tra prodotti a Km 0 e tanto divertimento

Successo per la manifestazione, giunta alla quarta edizione, promossa nella frazione collinare di Airuno

Proposta nell’inedita formula delle due domeniche consecutive, la fiera agricola ha colto l’obiettivo di valorizzare Aizurro e i prodotti del territorio

AIRUNO – Vino, miele, confetture, birre, frutti rossi, formaggi, salumi, creme, erbe, peperoncini, ortofrutta, legna, gelato con il latte di capra e accessori in pelle. E’ davvero ricco l’inventario dei prodotti, rigorosamente a chilometro zero, che hanno decretato il successo della fiera agricola di Airuzzo, appuntamento giunto alla quarta edizione, promosso dalla Lia, libera imprenditoria associata di Airuno con la sponsorizzazione del Gruppo Acinque e il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.

Proposta nell’inedita formula delle due domeniche consecutive, il 25 maggio e il 1° giugno, la manifestazione ha colto nel segno e complice il meteo più che favorevole, ha catapultato nel cuore della frazione posta in cima ad Airuno tante persone, curiose di scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche e artigianali delle aziende agricole della provincia di Lecco.

A impreziosire il tutto, animando le domeniche pomeriggio, la straordinaria partecipazione di due realtà del territorio: il 25 maggio è toccato all’associazione sportiva 700 mt sopra il cielo far ballare tutti a ritmo della musica country, mentre il 1° giugno il Coro Stelutis di Brivio ha deliziato i visitatori con canti alpini.

Non è mancata la tradizionale cucina locale gestita dai volontari, più che collaudati, dell’associazione aizurrese Amici di Tino, mentre anche i volontari della biblioteca Comunale hanno allestito uno stand per chi era in caccia di buone letture. Presente anche la Pro Loco con una mostra di fotografe storiche. In aggiunta, la seconda domenica ha partecipato per la prima volta anche l’associazione Fabio Sassi con un proprio banchetto informativo sull’attività dell’Hospice Il Nespolo e sulla recente campagna di raccolta fondi denominata “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”.

Un bel risultato corale di cui gli orgaanizzatori si dicono più che soddisfatti. “Voglio rivolgere un grande grazie ai tanti volontari che hanno dedicato il proprio tempo per la buona riuscita di un evento che ogni anno diventa sempre più imponente, capace di accogliere anche diversi visitatori fuori paese – puntualizza Simone Tavola, coordinatore dell’evento -. La Fiera è un’occasione per le aziende agricole del territorio di promuovere i propri prodotti e per il nostro Comune di valorizzare la bellissima frazione di Aizurro”.

Gli fa eco il presidente del sodalizio, Rodolfo Manzocchi: “Voglio porre l’accento su due punti chiave della manifestazione, ovvero la collaborazione tra i vari enti e associazioni del territorio e la possibilità per le aziende partecipanti di creare un punto di incontro con potenziali clienti”.

