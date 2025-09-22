La gattina abbandonata nella campana del vetro sta bene e ha trovato casa a Osnago

Lieto fine per la triste vicenda avvenuta una ventina di giorni fa a Perledo

Glass, questo il suo nome, era stata salvata da un passante che aveva sentito il miagolio

OSNAGO – Il suo nome è Glass (vetro), la gattina protagonista di una triste vicenda e salvata in extremis da un passante che ha sentito un miagolio provenire da una campana del vetro a Perledo. Un fatto gravissimo che, però, si è concluso nel migliore dei modi: Glass ora sta bene e ha trovato casa a Osnago insieme a una famiglia che le vuole bene.