Dopo due anni di stop, i fuochi d’artificio sono tornati a illuminare Brivio

Grande partecipazione all’iniziativa promossa in occasione della festa di Brivio

BRIVIO – Erano attesi da due anni e non hanno deluso le aspettative. Successo ieri sera, domenica, a Brivio per i fuochi d’artificio, che, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, sono tornati a illuminare il cielo briviese regalando sorrisi, stupore e gioia alle tantissime persone che non hanno voluto mancare all’evento.

Pienissimo il lungofiume, con persone arrivate già nel pomeriggio per conquistarsi, plaid a terra, un posto di primo piano per ammirare lo spettacolo pirotecnico sull’Adda. Non poteva mancare l’applauditissima cascata luminosa dal ponte sul fiume, con la viabilità momentaneamente bloccata per permettere lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo, organizzato per coronare i festeggiamenti in occasione della beata Vergine Addolorata, la cui statua è stata portata in processione per le vie del paese ieri pomeriggio.

I festeggiamenti proseguono oggi, lunedì, con la messa alle 10 in memoria di tutti i briviesi defunti e nel pomeriggio, dalle 14, i giochi per bambini. Da non perdere, la cuccagna sul fiume (riservato agli adulti) mentre alle 17 si esibiranno in piazza i gruppi di ginnastica artistica e di danza.

Sabato 24 infine spettacolo teatrale “La cena dei cretini” di Francis Veber con la compagnia “il portico degli amici di Nibionno”. La rappresentazione andrà in scena al Cineteatro Excelsior dell’oratorio di Brivio e fornirà l’occasione per inaugurare la nuova sala dedicata a Flavio Mauri.

GALLERIA FOTOGRAFICA