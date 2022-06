La magia dei fuochi d’artificio incanta Sartirana

Grande partecipazione allo spettacolo pirotecnico ieri sera, lunedì, in occasione della festa patronale di Sartirana

Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, i fuochi d’artificio sono tornati a colorare il cielo di Sartirana

MERATE – Pubblico delle grandi occasioni ieri sera, lunedì, a Sartirana per assistere ai fuochi d’artificio.

L’appuntamento ha rappresentato il momento clou del ricco programma di iniziative promosse dalla parrocchia in occasione della festa patronale dei santi Pietro e Paolo.

Atteso dopo i due anni di stop forzato a causa del Covid, lo spettacolo pirotecnico non ha deluso le aspettative, colorando per diversi minuti il cielo.

Tantissime le persone presenti in oratorio, con il naso all’insù, per godersi la magia dei fuochi d’artificio, applauditi sia dai grandi che dai più piccoli.

La festa patronale di Sartirana continua nei prossimi giorni: mercoledì alle 20.30 verrà celebrata la messa in occasione dei santi patroni da don Simone Riva mentre giovedì appuntamento con il cinema sotto le stelle e la proiezione del film “Cyrano mon amour”.

GALLERIA FOTOGRAFICA