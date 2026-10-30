La Protezione Civile di Castello di Brianza e La Valletta entra a scuola

Al via il progetto “La Protezione Civile siamo anche noi”

Le tute gialle hanno presentato il sistema nazionale di Protezione Civile attraverso attività interattive

CASTELLO DI BRIANZA – Nei giorni scorsi i volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile di La Valletta Brianza e Castello di Brianza hanno incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Castello di Brianza dando così il via operativo al progetto “La Protezione Civile siamo anche noi” per il corrente anno scolastico.

Le tute gialle hanno presentato il sistema nazionale di Protezione Civile attraverso attività interattive, hanno simulato una chiamata di emergenza al 112 e fatto leva soprattutto sul valore del volontariato. Tutti i cittadini, fin da piccoli, possono apprendere come comportarsi in caso di incendio, terremoto o alluvione; nello specifico gli alunni hanno analizzato la segnaletica e i percorsi di esodo del proprio edificio scolastico studiando le planimetrie e individuando estintori, idranti e manichette antincendio.

Nelle prossime settimane i volontari dei gruppi comunali si sposteranno anche nelle restanti primarie dell’Istituto Comprensivo don Pointinger di La Valletta B.za; nel frattempo il progetto è stato già esteso alle classi prime della Secondaria con uscite nel territorio per pulire corsi d’acqua e sentieri della zona, compiendo così un’azione di prevenzione in caso di rischio idrogeologico. Alunni e studenti, con i rispettivi docenti, diventano così responsabili della tutela del proprio territorio.