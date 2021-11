All’istituto Viganò di Merate una giornata di esercitazione con la Protezione Civile

Studenti e docenti coinvolti in attività di montaggio tende, arginature e antincendio boschivo

MERATE – E’ stretta la collaborazione tra la Provincia di Lecco e la rete dei Centri di promozione della Protezione civile per le attività nelle scuole.

L’istituto designato dall’Ufficio scolastico regionale quale polo per la provincia di Lecco è l’Istituto Viganò di Merate dove lo scorso si è svolta l’esercitazione conclusiva dei corsi di primo livello per volontari di protezione civile, che hanno visto protagonisti 57 studenti di due classi quarte e una trentina di docenti di altri istituti della provincia, sotto la supervisione di Mariagrazia Rota, coordinatrice del Centro di promozione della protezione civile di Lecco per conto dell’istituto Viganò, capofila provinciale, con la partecipazione operativa del Comitato di coordinamento volontariato protezione civile di Lecco.

Il Comitato ha messo a disposizione le attrezzature, i mezzi e soprattutto la professionalità del volontariato di protezione civile per la prova pratica, che ha visto i corsisti cimentarsi nelle seguenti attività: montaggio tende, riempimento di sacchi di sabbia per la realizzazione di arginature, approccio all’antincendio boschivo con il montaggio di vasche antincendio, utilizzo delle manichette e presa visione delle pompe, conoscenza di attrezzature per gli interventi in ambito idrogeologico e idraulico.