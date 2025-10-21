“La Protezione Civile siamo anche noi” nelle scuole di La Valletta e Castello Brianza

Un progetto d’istituto per avvicinare gli studenti alle attività della Protezione Civile e al primo soccorso

Gli studenti della classe 1^A impegnati in attività pratiche di sicurezza e tutela del territorio

LA VALLETTA BRIANZA – Per l’anno scolastico in corso, nelle scuole di La Valletta Brianza e Castello Brianza è stato avviato il progetto d’Istituto “La Protezione Civile siamo anche noi”, un’iniziativa che rientra tra le priorità dell’Istituto Comprensivo Don Pointinger per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e si inserisce in un programma più ampio, coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile della Provincia di Lecco.

Sabato 18 ottobre, nel corso della mattinata, la classe 1A della Scuola Secondaria ha svolto un intervento di pulizia, messa in sicurezza e analisi delle criticità idrogeologiche presso l’area boschiva di via Campo, nella parte alta di Perego.

La classe è stata accompagnata dai docenti Elisabetta Brognoli, Daniela Colombo e Nicolò Bonanomi, insieme ai volontari della Protezione Civile dei comuni di La Valletta Brianza e Castello Brianza.

Sul posto era presente Mirko Ceroli, docente referente del progetto per l’Istituto. Tutti i partecipanti, suddivisi in squadre, erano dotati degli strumenti di lavoro necessari, vanghe, rastrelli, cesoie, picconi, e dei dispositivi di protezione individuale, guanti e occhiali protettivi.

Al termine dell’intensa mattinata, gli studenti hanno mostrato grande entusiasmo per i risultati raggiunti e hanno sottolineato come lavorare in squadra abbia permesso loro di conoscersi meglio rispetto all’inizio dell’anno scolastico.

Il programma proseguirà mercoledì 29 ottobre, quando i volontari della Protezione Civile di La Valletta, insieme ai colleghi di Castello Brianza, incontreranno le classi IV e V della scuola primaria di Castello per introdurre gli studenti alle funzioni della Protezione Civile e per affrontare lo studio della segnaletica di emergenza, delle procedure di evacuazione e delle modalità corrette per effettuare una chiamata al 112.

Durante tutto l’anno scolastico, il progetto coinvolgerà gli alunni dalla quarta primaria alle terze della scuola secondaria, con interventi della Croce Rossa dedicati all’apprendimento delle principali tecniche di primo soccorso.