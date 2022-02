La scuola primaria di Castello Brianza celebra la Giornata dei Calzini Spaiati

Venerdì scorso i bambini hanno lavorato in modo creativo sul tema della diversità

“Nessuno è uguale, ciascuno è speciale”, questo il messaggio lanciato dagli alunni

CASTELLO DI BRIANZA – Venerdì scorso era la Giornata dei Calzini Spaiati. Anche gli alunni della scuola primaria E. De Amicis di Castello di Brianza hanno partecipato all’iniziativa che si celebra ogni anno, il primo venerdì di febbraio.

I bambini hanno così riflettuto in modo creativo e divertente sul valore delle diversità di ognuno – hanno raccontato gli insegnanti -. I disegni dei calzini spaiati, colorati in modo originale e unico sono stati poi appesi su un telaio in legno che si trova all’ingresso della scuola, riparato da una ampia tettoia. In cima è stato posto il messaggio che sintetizza il senso di questa giornata: “nessuno è uguale, ciascuno è speciale”. I bambini lo hanno capito senza fatica…”.