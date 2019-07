La Valletta: al Palazzetto dello sport arriva il parquet

I lavori, dal costo di 87mila euro, sono iniziati lunedì scorso

Con questo intervento il Palazzetto intercomunale di via Brianza si candida a diventare uno dei più belli del territorio

LA VALLETTA BRIANZA – Sono iniziati lunedì i lavori per la posa del parquet al posto del vecchio linoleum nel palazzetto intercomunale di via Brianza di proprietà dei Comuni di La Valletta Brianza (70%) e di Santa Maria Hoè (30%).

L’intervento, il cui costo è pari a 87 mila euro, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva distribuita su tutti i 945 mq del pavimento con finitura in legno massello in essenza Hevea, scelta senza nodi, certificata dalla Fiba per la massima serie. Verrà effettuata inoltre una verniciatura colorata ad uso sportivo del castello (area rettangolo 3 punti), del cerchio di centrocampo e dell’area esterna al perimetro del campo di gioco.

“Con le società sportive che lo utilizzano è stato scelto per questi dettagli il colore rosso, mentre la gran parte del parquet avrà un colore legno chiaro” fa sapere il vice presidente dell’Unione con delega ai Lavori Pubblici Efrem Brambilla che sta seguendo i lavori insieme a Pierantonio Cogliati, vice sindaco de La Valletta nonché assessore con delega allo Sport nell’Unione.

Il Palazzetto è stato da poco oggetto di un importante intervento strutturale

Si tratta di un ulteriore importante intervento al Palazzetto dello Sport, dopo le opere di adeguamento sismico e di efficientamento energetico effettuati poco tempo. “Con questo ulteriore investimento, il palazzetto intercomunale sarà ancora più interessante dal punto di vista sportivo. Sarà una delle strutture sportive migliori del territorio”.