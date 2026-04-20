La Valletta Brianza, studenti in campo con la Protezione Civile

Sabato 18 aprile la classe 1 C dell’Istituto Pointinger impegnata lungo il torrente Valòn

L’iniziativa rientra nel progetto “La Protezione Civile siamo anche noi”: il 9 maggio simulazione di emergenza

LA VALLETTA BRIANZA – Una lezione sul campo per imparare concretamente cosa significa prendersi cura del territorio. Protagonisti gli studenti della classe 1 C della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo don P. Pointinger, che sabato 18 aprile hanno partecipato a un’uscita didattica lungo il torrente Valòn, in località Perego.

Qui gli alunni sono stati affiancati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, coordinato da Gianni Redaelli, impegnato nelle attività di manutenzione del corso d’acqua. L’intervento ha riguardato la rimozione di ostacoli, la pulizia della vegetazione e il ripristino dei sentieri, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Divisi in tre gruppi, gli studenti hanno lavorato senza interruzioni, utilizzando gli attrezzi assegnati e dimostrando attenzione e partecipazione. L’iniziativa rientra nel progetto educativo “La Protezione Civile siamo anche noi”, promosso dai docenti Mirko Ceroli e M. Elisabetta Brognoli, che prevede un percorso teorico in classe affiancato da esperienze pratiche sul territorio.

Quella della 1 C è stata l’ultima uscita per le classi prime dell’Istituto, coinvolte nel progetto a partire dall’autunno. Il percorso proseguirà ora con un nuovo appuntamento, in programma sabato 9 maggio, quando le classi seconde saranno chiamate a gestire uno scenario di emergenza simulato, con l’attivazione dei soccorsi previsti dal sistema di Protezione Civile.

In quell’occasione, in località Perego, nei pressi della scuola primaria, è previsto un significativo dispiegamento di mezzi e operatori. L’esercitazione riprodurrà quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e sarà il sindaco dei ragazzi ad attivare i soccorsi.