La Valletta, caso antenna: il 3 assemblea pubblica con gli esperti di Polab e il Comitato

Appuntamento alla sala riunioni dell’Ars Rovagnate martedì 3 novembre

L’amministrazione comunale ha invitato gli esperti della società Polab e i rappresentanti del neonato comitato No Antenna

LA VALLETTA BRIANZA – Approfondire gli aspetti tecnici e amministrativi dell’intervento, chiarire le questioni emerse e favorire un dialogo trasparente tra istituzioni, tecnici e cittadini. Sono gli obiettivi dell’assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Valli in merito al caso dell’antenna di telefonia installata da qualche giorno in via Papa Giovanni XXIII dalla società Iliad.

L’appuntamento è per martedì 3 novembre alle 21, quando, nella sala riunioni della polisportiva ARS si riunirà la Commissione consiliare Funzioni comunali fondamentali.

All’incontro sono invitati a partecipare anche i rappresentanti di Polab, società specializzata in elettromagnetismo ambientale e pianificazione delle reti di telefonia mobile, chiamati a fornire approfondimenti tecnici sul tema e sul procedimento. Non solo. L’amministrazione comunale ha invitato anche gli esponenti del costituendo Comitato “No all’antenna”, nato raccogliendo le preoccupazioni e i timori dei residenti nella zona dopo installazione, di fronte alle loro case, di un’antenna alta ben 36 metri.

“La seduta sarà aperta al pubblico, consentendo a tutti gli interessati di assistere al confronto e seguire direttamente gli approfondimenti” precisa il capogruppo di La Valletta Partecipa Fabio Cognetta. Che aggiunge: “L’iniziativa dà seguito alla volontà dell’Amministrazione di promuovere la partecipazione e la trasparenza, favorendo un’informazione completa e accessibile su una questione di particolare interesse per tutta la comunità”.