La Valletta: con Ora Basta mostra e Poetry Slam per dire no alla violenza sulle donne

Le due iniziative si sono svolte venerdì scorso nell’aula magna della scuola media

Prossimo appuntamento con Ora Basta il 28 novembre a Olgiate Molgora

LA VALLETTA – Emozioni forti e tanto coinvolgimento venerdì scorso, 21 novembre, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo don Piero Pointinger in occasione del doppio appuntamento promosso dal gruppo Ora Basta nell’ambito del calendario di proposte organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La serata si è strutturata in due eventi ed è iniziata con l’inaugurazione della mostra “Io non scendo”, realizzata con una selezione di fotografie tratte dal libro di Laura Bonelli, dedicate alle storie e ai volti di donne che non rinunciano alla propria forza e identità.

Dopodiché spazio all’intensa e appassionante performance del “Poetry Slam” che ha visto Daniele Rossi, Martina Lauretta, Filippo Capobianco e Irene Consonni avvicendarsi sul palco accompagnati al pianoforte da Matteo Quadraruopolo.

“Un momento artistico coinvolgente, per raccontare attraverso la parola temi personali e sociali, inclusi quelli legati alla violenza e agli stereotipi di genere e la scoperta di quante forme può avere la cultura” commenta l’assessora Anna Perego che ha voluto anche ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per la riuscita della serata.

Ora il prossimo appuntamento con Ora Basta, gruppo a cui si deve la realizzazione del flash mob di sabato scorso in piazza a Merate, è in programma venerdì 28 novembre a Olgiate Molgora alle 20.45 nella sala parrocchiale dell’oratorio con il concerto con il coro Wildflowers “Canto a las mujeres”. Si tratta di uno spettacolo corale che unisce voci e corpi e racconta attraverso canti, parole, coreografie, il femminile nelle sue molteplici forme, in un viaggio tra tradizioni popolari, rituali e canti di libertà provenienti da tutto il mondo.