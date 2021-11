La cerimonia di inaugurazione delle panchine rosse si è tenuta sabato mattina in via Brusadelli

L’assessore Anna Maria Perego ha invitato tutti a promuovere gesti di accoglienza e inclusione: “Fondamentale anche l’educazione delle nuove generazioni”

LA VALLETTA – Due panchine rosse in via Brusadelli, davanti alla posta, per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sabato mattina l’assessore Anna Maria Perego ha tenuto a battesimo la cerimonia promossa dal Comune in occasione del 25 novembre per dire basta alla violenza di genere.

Due le panchine dipinte di rosso grazie al lavoro svolto dal consigliere Maurizio Sala e da Pietro Sironi per sensibilizzare la cittadinanza e ricordare che ognuno di noi può svolgere la sua parte, ogni giorno, con atteggiamenti, parole e comportamenti contrassegnati da inclusione e accoglienza: “Dobbiamo educare e investire sulle giovani generazioni per vincere questa importantissima sfida educativa”.

A prendere la parola anche Paola Panzeri a nome dell’associazione L’altra metà del cielo che da anni si occupa di tutelare, accogliere e aiutare le donne in difficoltà attraverso molteplici attività.

Al termine dell’iniziativa l’assessore Perego ha voluto leggere una poesia scelta per l’occasione dall’assessore Ambra Biella (assente alla cerimonia per indisposizione), ovvero i versi di Miguel Gane tratti dall’ultimo libro di Isabel Allende intitolato “Donne dell’anima mia” che proponiamo qui sotto.

NO, SE RIMANI IN SILENZIO NON SEI PIÙ BELLA.

TU SEI SPLENDIDA QUANDO LOTTI

QUANDO COMBATTI PER CIÒ CHE VUOI,

QUANDO NON TACI

E LE TUE PAROLE MORDONO,

QUANDO APRI LA BOCCA

E TUTTO INTORNO A TE ARDE.

NO, IN SILENZIO NON SEI PIÙ BELLA,

MA SOLO UN PO’ PIÙ MORTA,

E SE C’È QUALCOSA CHE SO DI TE

È CHE NON HO VISTO NESSUNO,

MAI,

CON COSI’ TANTA VOGLIA DI VIVERE.

GRIDANDO.