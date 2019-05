La Valletta: gli studenti delle medie a lezione dai Vigili del Fuoco

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto dell’istituto Pointinger “La protezione civile siamo noi”

Gli studenti delle medie hanno potuto vedere di persona in cosa consiste la vita da caserma familiarizzando con i mezzi utilizzati dai vigili del Fuoco

LA VALLETTA BRIANZA – Hanno familiarizzato con la “vita da caserma” e compreso il valore e il sacrificio messo in campo dai Vigili del Fuoco in ogni loro intervento. Hanno colto nel segno le visite effettuate settimana scorsa dagli alunni delle classi 3 A e 3 C alle caserme dei Vigili del Fuoco di Lecco e di Merate.

Accompagnati dai docenti e dai volontari del gruppo intercomunale di Protezione Civile dell’Unione della Valletta e dai professori, gli studenti hanno potuto effettuare non una semplice vista, bensì un saggio di addestramento per l’uso dei vari dispositivi. Attenti e incuriositi da quello che succedeva loro intorno, hanno potuto assistere dal vivo all’iter di una chiamata di emergenza giunta alla sala operativa. Assistendo quindi alla partenza dei mezzi del soccorso.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “La Protezione Civile siamo noi”. Si tratta di un percorso formativo in tema di attenzione al proprio territorio e di prevenzione di incidenti iniziato quando questi ragazzi erano alla scuola primaria, in classe quinta, secondo un programma curricolare previsto dall’offerta formativa dell’Istituto Pointinger diretto dal professor Paolo D’Alvano.