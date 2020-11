La Valletta, ha chiuso la storica gelateria Tael: “Perdiamo un’istituzione”

Ieri, domenica 1 novembre, la storica gelateria di via Brusadelli ha abbassato per sempre la saracinesca

Fondata nel 1955, l’attività era diventata un punto di riferimento anche al di fuori dei confini di Rovagnate

LA VALLETTA – Non solo una gelateria, ma anche un punto di riferimento e un locale conosciuto anche al di fuori dei confini di Rovagnate. Ha colpito, destando reazioni di rammarico e tristezza da più parti, la notizia della chiusura della gelateria Tael, attività presente dal 1955 in via Brusadelli. Rinomato in tutto il circondario per la bontà del gelato artigianale, il Tael era ben più che un bar gelateria, tanto da essere diventato parte integrante della comunità del paese.

Aperta 65 anni fa dai coniugi Giuliana e Biagio Redaelli, l’attività era poi passata nelle mani dei figli Patrizia, Pierangelo a Carmen che hanno portato avanti con passione e slancio l’attività fino ai giorni nostri. Gli stessi titolari hanno affisso fuori dal locale una comunicazione per avvisare i clienti della sospensione dell’attività da ieri, domenica 1 novembre: “Lo staff del Tael ringrazia per la vostra compagnia e il vostro supporto”.

Una vera istituzione, insomma, come sottolinea anche Efrem Brambilla, sindaco del comune limitrofo di Santa Maria Hoè, che parla di “qualcosa che muore nel nostro territorio, diventato da oggi è più povero. Dopo oltre 65 anni chiude la Gelateria Tael. Il gelato più buono della Brianza. Un punto d’incontro. Un’istituzione brianzola. Una grande famiglia. Quando volevo fare colpo su qualcuno gli facevo assaggiare quel gelato. Lo sappiamo tutti che senza il Tael di Rovagnate non saremo più gli stessi. Perdiamo non solo una grande azienda, una grande ristorazione di grande tradizione, ma anche una parte del nostro cuore. Tutta la mia vicinanza ai gestori ed agli avventori del Bar Gelateria Tael”.