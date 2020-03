La Valletta, il sindaco cita Manzoni e sprona a non aver paura: attivata la rete di consegne a domicilio

L’intervento del primo cittadino Roberta Trabucchi rivolto a tutti i cittadini dopo il caso di positività registrato in paese

Attivata la rete di commercianti disposti a effettuare la consegna della spesa a domicilio in maniera gratuita

LA VALLETTA – Ha citato le parole di Alessandro Manzoni ricordando che l’importanza di mettere in atto azioni per limitare il diffondersi del contagio. Roberta Trabucchi, sindaco de La Valletta Brianza, ha lanciato un appello ai suoi cittadini partendo proprio da un passo dei Promessi Sposi.

“”Era infatti così; e lasciando da parte le cause generali, per cui in que’ tempi ogni ordine era poco eseguito; e lasciando da parte le speciali, che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo; Milano si trovava ormai in tale stato, da non vedere cosa giovasse guardarlo, e da cosa; e chiunque ci venisse, poteva parere piuttosto noncurante della propria salute, che pericoloso a quella dei cittadini”.

Sembra scritto oggi, vero? Invece lo scriveva già Manzoni nei Promessi Sposi. Più che Milano sembra descrivere La Valletta ai tempi del coronavirus!”

Trabucchi parte del caso ufficializzato lunedì di positività di un cittadino al coronavirus:

“A partire da questa informazione si è scatenata una vera e propria caccia all’untore. Lo conosco? Sono entrato in contatto con questa persona?

Ebbene, sappiate che non si conosce l’identità del caso segnalato per opportuni motivi di privacy. È comprensibile che quando si avverte il pericolo vicino alla propria persona o ai propri cari, scatti la paura. Tuttavia ricordiamoci che quando la paura comincia a colpire non risparmia nessuno. E diventa ancora peggio dell’epidemia!

Quello che vi voglio dire è che non è importante sapere chi, ciò che conta è limitare il contagio e rispettare le regole e le indicazioni diffuse da Ats, Regione Lombardia e dal nostro governo.

Rimaniamo a casa! Usciamo solo per reale necessità.

Se non ce la sentiamo di uscire neanche per la spesa, abbiamo la fortuna di poter contare sulla preziosa collaborazione delle botteghe e dei negozi attivi sul nostro territorio, disponibili a fare consegne a domicilio”.

Da oggi è stato infatti attivato un servizio di volontariato di spesa a domicilio per gli anziani. L’iniziativa è rivolta a chi ha più di 65 anni per limitare le occasioni di contatto esterno per il rischio di contagio con il coronavirus, così come raccomandato dal Governo.

Diversi esercizi commerciali hanno infatti aderito all’iniziativa proposta dall’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta offrendosi per un servizio di prenotazione e consegna direttamente a casa tua a titolo completamente volontario, senza costi aggiuntivi!

Per attivarlo sarà sufficiente chiamare, prenotare e accordarsi per la consegna.