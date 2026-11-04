La Valletta, il sindaco sull’antenna Iliad: “Possiamo solo lavorare per mitigarne l’impatto”

Ieri sera, martedì, la riunione della commissione Funzioni Speciali

Poche le armi in mano per l’amministrazione comunale

LA VALLETTA BRIANZA – “Mi spiace non poter compiere una scelta più emblematica. Concordo che l’antenna, lì dove sia collocata, sia brutta e inopportuna e proprio per questo lavoreremo per mitigarne l’impatto”. Si è chiuso con un richiamo a non lasciarsi condurre da emozioni che potrebbero non avere riscontri nella realtà l’intervento del sindaco Alberto Valli a conclusione della riunione della commissione funzioni speciali convocata nella sala conferenze dell’Ars Rovagnate per discutere dello scottante caso dell’antenna di telefonia mobile installata da Iliad in via Papa Giovanni XXIII, non lontano dal cimitero.

Parole che hanno fatto il paio con la premessa iniziale con cui lo stesso primo cittadino ha posto l’accento sulla necessità di agire nel rispetto della legge, escludendo di fatto la possibilità di poter procedere in autotutela per l’annullamento o la revoca dei provvedimenti autorizzativi alla posa dell’antenna di 36 metri.

“L’annullamento presupporrebbe un’illegittimità dell’atto, non un semplice eventuale vizio, mentre la revoca non può essere chiesta solo perchè è cambiata l’amministrazione comunale in carica – ha ribadito Valli, rivendicando di aver voluto mettere la faccia su una questione spigolosa e spinosa come quella del ripetitore di telefonia mobile -. Quello che possiamo fare è cercare di tutelare l’interesse pubblico in altro modo, chiedendo riscontri ad Arpa e alla stessa Iliad e coinvolgendo i cittadini con la massima trasparenza nelle decisioni”.

Il sindaco ha poi ricordato di aver invitato all’incontro anche gli esponenti del Comitato No Antenna, che hanno poi declinato l’invito a partecipare formalmente alla seduta della commissione.

La parola è poi passata ad Alfio Turco, consulente di Polab, azienda a partecipazione pubblica che dal 2001 affianca le pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’elettromagnetismo ambientale. L’esperto, noto nel territorio per aver seguito la redazione del piano antenne anche di altri Comuni, ha evidenziato come siano pochissime le armi in mano ai Comuni per contrastare le scelte degli operatori privati di telefonia mobile. “I criteri di installazione spettano allo Stato che ha riconosciuto questi interventi come opere strategiche tanto che un ente locale non può precludere neanche aree ampie”.

Nelle mani dei sindaci e degli amministratori locali resta la possibilità di adottare un regolamento per il corretto inserimento degli impianti nel territorio, gestendo così il processo contemperando i vari interessi, pubblici e privati, in gioco.

Per Turco l’attenzione massima va dati ai programmi di sviluppo che le compagnie telefoniche devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno. A La Valletta, dove risultano operative già diverse antenne (Tim, Fastweb, Windtre, Iliad, Eolo e una radio Tv) nel 2025 sono arrivate richieste per la posa di altre 4 antenne, tra cui due di Iliad, una in via Papa Giovanni XXIII (installata a tempi record) e una in via Lombardia. Richieste a cui le amministrazioni comunali dovrebbero farsi trovare preparate valutando la possibilità di proporre aree alternative da giocarsi come “mali minori” per scongiurare che l’operatore possa andare dove gli pare.

Il professionista esterno ha poi posto l’accento sulla necessità di valutare l’impatto elettromagnetico delle antenne, mostrando, con l’ausilio di slides, le diverse ricadute dei campi di elettromagnetismo sulle abitazioni.

La consigliera di minoranza Anna Perego è intervenuta nel dibattito esprimendo il rammarico per l’assenza del tecnico comunale, mentre Peter Sironi ha condiviso la necessità di tenere un confronto aperto e sincero con i cittadini.

Chiusa la seduta da parte del presidente Pierantonio Cogliati, sindaco e amministratori si sono poi intrattenuti con i cittadini per raccogliere preoccupazioni e timori non solo per l’antenna già posizionata, ma anche per quella che potrebbe essere messa a Sara, ragionando su quali possano essere i prossimi passi da compiere per gestire una situazione delicata e difficile.