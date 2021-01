La Valletta, pronta la nuova aula magna delle scuole medie all’istituto Pointinger

L’intervento è costato 133mila euro, una spesa sostenuta dai Comuni di La Valletta, Santa Maria Hoè e Castello

Panzeri: “Un bel risultato ottenuto a tempi di record nei primi tre mesi di mandato”

LA VALLETTA – L’istituto don Piero Pointinger ha finalmente una nuova aula magna. Si sono conclusi in questi giorni i lavori promossi per recuperare un grande spazio, 188 metri quadri per q per 5,50 metri di altezza, utilizzato ormai da anni a deposito in quanto non più sicuro per lo svolgimento delle attività scolastiche.

Un intervento corposo, dal costo di 133mila euro, deciso la scorsa estate nella conferenza dei Sindaci composta da Roberta Trabucchi, allora sindaco de La Valletta Brianza, Aldo Riva, primo cittadino di Castello Brianza ed Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè, da qualche mese diventato presidente dell’Unione dei Comuni della Valletta.

E’ proprio quest’ultimo a ricordare come “un grande lavoro per portare avanti il progetto è stato svolto anche dall’allora Assessore all’Istruzione Paola Panzeri, che ha anche preparato la nuova convenzione tra i Comuni che andava a stabilire i criteri di riparto di spesa tra i comuni, necessaria per suddividere i costi di questo investimento. Anche il con cambio di Amministrazione avvenuto nel Comune di La Valletta Brianza quest’opera è stata portata avanti con favore anche dalla nuova giunta di Marco Panzeri”.

Il costo sostenuto per la messa in sicurezza dello spazio è stato pari a 133.000 euro, finanziato in quota parte dal Ministero dell’Istruzione (6.000 euro) e dai Comuni convenzionati di Santa Maria Hoè (19.050 euro), Castello di Brianza (22.860 euro) e La Valletta Brianza (Capofila e proprietario dell’edificio, 85.090 euro).

Le attrezzature multimediali (schermo, proiettore, impianto voce, pedana e tavolo relatori attrezzato) sono invece state comprate ed installate dall’Istituto Comprensivo nel 2018 per una spesa di circa 15.000 euro.

“In quest’opera ci credevamo tutti e nel mese di luglio le amministrazioni comunali si erano impegnate con la scuola per fare tutti i passaggi necessari per avere la conclusione delle opere entro gennaio 2021”.

Soddisfatto a sua volta per le tempistiche record del cantiere anche il sindaco di La Valletta Marco Panzeri, da circa tre mesi alla guida dell’amministrazione comunale. “Da domani, lunedì 11 gennaio, insegnanti ed alunni riavranno quindi una vera Aula Magna all’interno dell’edificio scolastico; in tempi di emergenza sanitaria ciò potrà facilitare lo svolgimento della didattica in presenza mentre in tempi normali potrà permettere lo svolgimento in loco delle attività complementari che necessitano di grandi spazi. Un bel risultato ottenuto a tempi di record nei primi tre mesi di mandato: per questo sento la necessità di ringraziare il dirigente scolastico per la pazienza avuta e l’Ufficio Tecnico dell’Unione – nelle persone dell’architetto Mario Cogliati e di Michela Del Vecchio – in quanto tutto il lavoro tecnico/amministrativo (progettazione, direzione lavori, procedure di appalto ed atti amministrativi) è stato svolto con sole risorse interne”.