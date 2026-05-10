La Valletta. Protezione Civile e studenti in campo per simulare un’emergenza

LA VALLETTA BRIANZA – Nella mattinata di sabato 9 maggio, le classi seconde delle sezioni A e C della scuola secondaria di La Valletta Brianza hanno sperimentato il Piano di Emergenza Comunale (PEC) nei pressi della scuola primaria e al Municipio in località Perego.

Nella simulazione 47 studenti insieme i loro 4 docenti. Questi hanno vestito i panni di cittadini sfollati, volontari di Protezione Civile, soccorritori sanitari, addetti stampa, alpini, Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia locale fino ai vertici della catena del comando del comune con le figure del sindaco, del vice e del tecnico comunale.

La giornata è stata organizzata dai referenti del progetto: Mirko Ceroli e Elisabetta Brognoli. Oltre al Gruppo Comunale di Protezione Civile di La Valletta Brianza coordinato da Gianni Redaelli e quello di Castello di Brianza guidata da Marco Crestani. Inoltre, ha partecipato la Croce Rossa di Merate/Olgiate e il gruppo locale degli Alpini.

L’allarme è scattato in municipio alle ore 9.15 quando è stata segnalata una fuga di gas in via Cantù con persone intossicate e una frana in via Gloria con diverse famiglie coinvolte e feriti.

Le squadre degli studenti-attori si sono subito attivate e hanno seguito quanto previsto dal Piano di Emergenza. Prima è stata allestita una tenda da campo per ospitare gli sfollati e poi inviata un’ambulanza con medico per i feriti. Nel frattempo la polizia locale ha chiuso le strade coinvolte grazie ad una specifica Ordinanza del sindaco. Mentre, i carabinieri hanno tutelato l’ordine pubblico della zona.

Tutti gli scenari e le procedure sono stati realistici come gli studenti stessi hanno riportato nel briefing finale con i volontari della Protezione Civile comunale. I referenti sottolineano che: “È stata un’iniziativa di successo perchè si è agito sul senso di appartenenza ad un gruppo. Anche i ragazzi più giovani hanno capito la necessità di darsi da fare in prima persona per il bene comune. L’auspicio per i docenti, per i volontari e per gli amministratori locali attuali è quello di formare cittadini che si prendano cura della propria comunità nei vari settori: sportivo, parrocchiale, comunale e certamente della protezione civile”.

“La Protezione civile siamo anche noi” è, infatti, il nome del progetto scolastico che qualifica l’offerta formativa dell’Istituto don Pointinger e che comprende gli studenti dei comuni di La Valletta, Castello di B.za, Santa Maria Hoè e non solo.