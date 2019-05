La Valletta – Santa Maria Hoè: presentati i centri estivi. Quest’anno c’è anche il baby

LA VALLETTA – SANTA MARIA HOE’ – Raddoppia l’offerta dei centri estivi organizzati dall’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta insieme alla cooperativa sociale L’Airone. A fianco del tradizionale servizio riservato ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, quest’anno sarà attivato anche il centro estivo Fantasia Baby, riservato ai piccoli dai 3 ai 6 anni. L’attività, presentata ieri sera durante l’incontro che si è tenuto a Villa Sacro Cuore, si terrà dal 1° luglio al 2 agosto.

I più piccoli utilizzeranno gli spazi della scuola dell’infanzia statale a Perego mentre i più grandi saranno accolti alla primaria di Santa Maria Hoè. Diversi anche i temi che contraddistingueranno l’edizione 2019 del centro estivo. Il baby ruoterà intorno ai cappuccetti colorati mentre quello dei più grandi affronterà il magico e divertente mondo del mago di Oz. Tra le tante attività previste spiccano sport, musica, teatro, inglese, arte e attività motoria in un clima di vacanza, libertà e incontro dove il gioco è inteso come valorizzazione delle competenze proprie e degli altri punti di vista.

Quattro opzioni di frequenza

La cooperativa sociale L’Airone metterà a disposizione la figura di un coordinatore che si occuperà anche di gestire lo sportello genitori ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30. Massima disponibilità verrà data anche alla tipologia di frequenza scelta. Dal full time, con ingresso dalle 8 alle 9 e uscita dalle 17.30 alle 18 al part time con mensa con uscita alle 13.30. E’ possibile frequentare anche il part time senza mensa ovvero uscendo alle 12 o infine frequentare il pomeriggio, dalle 13.30 alle 18. Tra le attività sportive verrà dato spazio a quelle meno conosciute mentre si cercherà di coniugare i laboratori con il divertimento per imparare in allegria. Eventuali gite e la piscina sono attività extra centro estivo. Sono previsti i cosiddetti eventi del venerdì con serate magiche, happy hour e notti magiche.

I costi

Il costo è di 47 euro a settimana per la frequenza intera (maggiorato di 10 euro per i non residenti nei Comuni dell’unione) e di 27 euro per la frequenza part time (più 5 euro per i non residenti). La mensa ha un costo di 21 euro settimanali mentre il contributo gite è di 15 euro. Iscrizioni on line sul sito della cooperativa oppure cartacee sabato 1 giugno e sabato 8 giugno dalle 9 alle 12 presso la sala civica di Villa Sacro Cuore a Rovagnate. Per info e contatti lavallettaaironebabycre@gmail.com, lavallettaaironecre@gmail.com