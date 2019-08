La Valletta: sono tornate a casa le sei campane della parrocchia di Rovagnate

Erano state rimosse a metà maggio per essere pulite e per sistemare il meccanismo di funzionamento

Le operazioni di ripristino delle campane hanno attirato l’attenzione, questa mattina, di grandi e piccini

LA VALLETTA – Sono tornate a casa le sei campane della chiesa di San Giorgio a Rovagnate, rimosse dal campanile a metà maggio per un maxi intervento di pulizia. Questa mattina, venerdì, in tanti hanno voluto assistere alle operazioni precise e puntuali con cui i sei bronzi sono ritornati al loro posto all’interno della cella del campanile.

Un intervento, quello di pulizia, che il parroco don Paolo Brambilla ha deciso di effettuare approfittando dei lavori già in corso di restauro della facciata e di consolidamento del campanile della chiesa di San Giorgio.

Chiesa già sotto i ferri per i lavori alla facciata e al campanile

“Le avremmo comunque dovute rimuovere per liberare la cella per effettuare l’intervento di consolidamento del campanile – aveva puntualizzato il sacerdote in occasione delle operazioni di rimozione delle campane-. Abbiamo allora deciso di approfittare dell’occasione per ripulirle dallo sporco e ripristinare anche il meccanismo di funzionamento”. Un intervento corposo, stimato in 250mila euro, campane comprese, circa 250mila euro.

Nel 2020 si festeggeranno i 600 anni di presenza della parrocchia di Rovagnate

Da questa sera, le campane, sostituite durante il periodo di check up da un sistema di megafoni, torneranno a scandire con i loro tocchi la vita della comunità di Rovagnate.

L’intervento sulle facciate si concluderà più avanti, giusto in tempo per essere pronti a festeggiare, nel 2020, i 600 anni di presenza sul territorio della parrocchia di San Giorgio, nata nel 1420 e comprendente, in origine, anche Perego, Santa Maria Hoè e Monte, parrocchie che poi nel corso dei secoli si sono costituite in autonomia.

Ieri mattina, giovedì, don Simone e don Massimo hanno impartito alle campane la benedizione subito la messa delle 8.30.