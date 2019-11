La Valletta, torna la rassegna “Viaggi & racconti”

L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni insieme al Cai di Rovagnate

Primo appuntamento sabato 23 novembre con una serata dedicata alla Nigeria

LA VALLETTA BRIANZA – Quattro appuntamenti per raccontare, anche attraverso delle immagini, esperienze di viaggi emozionanti e intensi. Torna “Viaggi & racconti” iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dalla sezione locale del Cai. Il primo appuntamento è in programma sabato 23 novembre con la serata dedicata alla Nigeria. Alessandro Panzeri racconterà, con l’aiuto delle immagini, l’esperienza nella megalopoli di Lagos. Sabato 7 dicembre sarà invece la volta di Giorgio Mozzanica e Giovanna Brivio, che esporranno la loro esperienza sul monte Kailash, la cima himalayana considerata sacra. Il 13 dicembre toccherà invece ad Alberto Benini raccontare la storia di Casimiro Ferrari, ultimo re di Patagonia. Infine sabato 11 gennaio viaggio a Svalbard, in barca a vela nell’Artico con le foto di Federico Sambolino. Le serate, tutte a ingresso libero, si terranno alle 20.45 alla sede del Cai di Rovagnate in via Statale 29.