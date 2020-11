La Valletta, troppi contagi tra studenti e prof: attivata la Dad alle scuole medie

Il dirigente D’Alvano ha previsto l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi delle scuole medie

Alle sei classi in quarantena, si sono aggiunti 5 docenti e un collaboratore scolastico positivo

LA VALLETTA – Troppi casi di positività tra studenti e personale scolastico: il preside Paolo D’Alvano ha predisposto l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell‘istituto Pointinger.

Rivolgendosi ai genitori, in una nota pubblicata anche sul sito internet dell’istituto comprensivo, il dirigente scolastico ha puntualizzato: “Come noto il quotidiano monitoraggio dei casi positivi al Covid 19 mette in evidenza, dall’inizio di ottobre 2020, la loro crescita continua a livello nazionale. Certo, con un significativo aumento dei tamponi effettuati”.

Aggiungendo: “Il contesto generale è caratterizzato da repentini cambiamenti e nel corso della trascorsa settimana il quadro di riferimento è radicalmente mutato. La scuola secondaria, in particolare, ha 6 classi su 11 in quarantena per casi di positività al covid“. Una positività che si è allargata anche a “cinque docenti e un collaboratore scolastico che hanno frequentato i locali della scuola”.

Nel riconoscere che “sostituire tutti in tempo è impossibile”, il preside ha annunciato di aver dovuto “necessariamente ripensare alle modalità di erogazione dell’attività didattica” predisponendo anche un’accurata sanificazione dei locali della scuola secondaria. Così, dopo aver avvertito sia il sindaco Marco Panzeri che il provveditore Luca Volontè, D’Alvano ha disposto che le attività didattiche si svolgano a distanza per tutte le classi della scuola secondaria dell’ICS da martedì 3 novembre 2020 a sabato 7 novembre 2020.

Una modifica all’organizzazione scolastica che riguarda solo la scuola secondaria di primo grado. “Nulla cambia per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Il plesso della scuola secondaria sarà accuratamente igienizzato. Il personale ata assicura la consueta attività amministrativa e di pulizia dei locali” ha concluso il dirigente.