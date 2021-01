Alle 9 tutte le classi dell’istituto comprensivo don Pointinger hanno osservato un minuto di silenzio

La proposta è stata lanciata dall’assessore all’Istruzione Raffaele Cesana

LA VALLETTA – Un minuto di silenzio oggi a scuola per onorare il giorno delle memoria, celebrato in tutto il mondo il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Alle 9 di questa mattina, studenti e professori hanno fermato le proprie attività osservando un minuto di silenzio. Insieme a loro, fuori dall’edificio, l’assessore all’Istruzione Raffaele Cesana e il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla che hanno così voluto prendere parte al momento di riflessione condiviso con tutte le classi dell’istituto comprensivo che ha sede a Rovagnate.

A lanciare la proposta del minuto di silenzio era stato l’assessore Cesana “per non dimenticare come l’uomo, in diverse situazioni e contesti storici, sia riuscito a dare il peggio di sé stesso” nella “speranza che la Memoria possa restare sempre viva nella testa e nel cuore di tutti i popoli e che questi particolari momenti di ricordo e commemorazione siano propulsori di possibilità di confronto e di gratitudine. L’augurio più grande è che il dialogo sia sempre preferito all’imposizione, alla violenza e soprattutto alla bieca indifferenza.”