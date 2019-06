La Valletta, una festa per concludere il corso di italiano per donne straniere

LA VALLETTA – Conclusione in festa per il corso di italiano per donne straniere, organizzato ormai da più di 10 anni dall’Unione dei Comuni della Valletta, in collaborazione con l’associazione Namaste di Bevera. Sabato lo spazio Le Margherite di via Rivazza ha ospitato il momento conviviale promosso a conclusione del corso che si è tenuto due volte a settimana, il lunedì e il giovedì mattina, dalle 9.30 alle 11. Presenti anche gli amministratori, soddisfatti di questa iniziativa.

“Rappresenta un’occasione per le ragazze di conoscere e imparare la nostra lingua al fine di una loro miglior integrazione nella nostra comunità. Non solo, ma così facendo possono anche accedere all’esame per l’ottenimento dell’attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2, necessario per il rilascio del permesso di soggiorno o l’esame di terza media, altrettanto necessario perché possano essere riconosciuti i titoli scolastici raggiunti nel loro paese d’origine”. Il corso ha fornito anche l’occasione per i loro bimbi più piccoli di passare momenti insieme, come in un piccolo nido, accuditi da nonne dolcissime e fantastiche. “Come amministrazione non possiamo non ringraziare tutte le volontarie che ci permettono questo servizio. Il grazie va quindi alle “maestre”(come le chiamano loro) Marinella, Mariuccia, Paola S., Angy, Renata, Perla , Giulia , Paola P. Justina, la volontaria del servizio civile, e alle “nonne speciali” Angela, Anna R., Teresa ed Anna“.