La Valletta, unità creativa con i tricolori esposti dai balconi

Sono saliti a 4 i casi di contagio in paese

Il sindaco invita a raccogliere la proposta dell’Anpi a raccontarsi in questi giorni “partigiani”

LA VALLETTA – Tricolori esposti dai balconi e dalle finestre del paese per ribadire che, tutti insieme, si può vincere la battaglia contro il coronavirus. Aumentano di giorni in giorno le bandiere posizionare in giro per il paese per infondere coraggio, speranza e forza nell’affrontare l’emergenza legata al coronavirus. Giusto ieri, domenica, il sindaco Roberta Trabucchi ha aggiornato i suoi cittadini sulla diffusione del contagio da Covid-19 in paese.

“I casi ammontano a quattro, ma come quando era solo uno Ats ha attivato tutti i protocolli del caso per garantire la massima assistenza ai contagiati e alle loro famiglie – ha spiegato il primo cittadino -. Ancora una volta vi esorto a non crucciarvi nel sapere chi sono queste persone. Piuttosto mettiamoci nei loro panni e pensiamo a cosa significa stare lontano dai propri cari in un momento così delicato. È un’altra delle difficili prove che queste persone devono affrontare insieme alla lotta contro il virus”.

Sono giorni caratterizzati da preoccupazione e ansia. Lo sa bene il sindaco che sottolinea come “fuori dalle nostre case solo un muto silenzio interrotto di tanto in tanto dalle sirene di qualche ambulanza. È in questa situazione così ‘strana’, a tratti surreale, che voglio invitarvi ad accogliere l’invito di Anpi-Associazione Nazionale Partigiani Italiani a rispondere alla sua chiamata all’Unità Creativa. Raccontiamoci nella stessa barca. Raccontiamoci in questi giorni partigiani. Io ho messo il nostro tricolore sul balcone. E voi?”.

Un invito raccolto da molti concittadini della Valletta che hanno voluto esporre la bandiera fuori casa, una sorta di “scudo” per proteggersi da un nemico tanto invisibile quanto violento.

ECCO ALCUNE IMMAGINI DEI TRICOLORE ESPOSTI A LA VALLETTA BRIANZA